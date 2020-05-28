В Петербурге двое угонщиков разделили между собой 36 лет колонии. В машину они спрятали тело хозяйки

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 28 мая Виктора Борщева и Дениса Жданова признали виновными в неправомерном завладении чужим автомобилем, похищении человека, разбое и убийстве. Букет статей гости из Ростовской области, которым на тот момент было 23 и 24 года, собрали в августе 2010 года.

Их жертвой стала 39-летняя представитель московской фармацевтической фирмы. Установлено, что 25 августа она садилась в свой «Форд Фокус», припаркованный на проспекте Ветеранов, когда на неё напали двое и втолкнули на заднее сиденье.



«Соучастники потребовали, чтобы потерпевшая покинула салон автомашины, но она от шока испугалась, закричала и начала звать на помощь. Тогда Жданов пересел на заднее сиденье автомобиля, навалился на потерпевшую, зажав ей рукой рот, а Борщев погнал автомобиль на улицу Пионерстроя», — рассказывает фабулу пресс-служба.



Преступники отобрали у женщины золотое кольцо, 10 тысяч наличными, ещё 21 тысячу сняли с карты и «испугались ответственности». Испуг вылился в несколько ударов по лицу жертвы, удушающий захват и удар ножом в шею. Убивал, как установило следствие, Борщев. Женщина скончалась на месте. Её тело спрятали в багажник, машину вернули на проспект Ветеранов и бросили во дворах. Через несколько дней «Форд» нашли родные погибшей.

