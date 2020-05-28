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28.05.2020 13:45
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Российский биолог Мария Воронцова назвала животных, которые могут заболеть коронавирусом

Некоторые животные могут заразиться коронавирусом от человека. Об этом заявила биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова, пишет РИА Новости 28 мая.

По словам ученого, в результате исследований удалось выяснить, что у четырех десятков видов есть рецепторы, на которые «перескакивает» вирус. Уже установлено, что заболеть могут дельфины, белухи, косатки, нарвалы, тюлени, а также человекообразные обезьяны.

Воронцова отметила, что у водных обитателей из этого списка риск подхватить инфекцию от человека значительно увеличивается в условиях океанариума. Кроме того, возможна и обратная передача.

Накануне Роспотребнадзор заявил, что заболеть коронавирусом могут и кошки. Однако зараженный питомец опасности для хозяина, по предварительной информации, не представляет.

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Комментарии (2)

augustus86
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