Российский биолог Мария Воронцова назвала животных, которые могут заболеть коронавирусом

Некоторые животные могут заразиться коронавирусом от человека. Об этом заявила биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова, пишет РИА Новости 28 мая.



По словам ученого, в результате исследований удалось выяснить, что у четырех десятков видов есть рецепторы, на которые «перескакивает» вирус. Уже установлено, что заболеть могут дельфины, белухи, косатки, нарвалы, тюлени, а также человекообразные обезьяны.



Воронцова отметила, что у водных обитателей из этого списка риск подхватить инфекцию от человека значительно увеличивается в условиях океанариума. Кроме того, возможна и обратная передача.

