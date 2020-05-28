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28.05.2020 13:07
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К смертельному пожару в гараже на Космонавтов могла привести небезопасно прикуренная сигарета

Предварительной причиной пожара в Московском районе, при котором погибли трое человек, могла стать небезопасно прикуренная сигарета. Об этом сообщает Следственный комитет по Петербургу 28 мая.

В ходе доследственной проверки было установлено, что возгорание произошло в момент, когда погибшие выпивали в гараже на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, его возникновение может быть связано с неосторожным обращением с огнем при курении. Спастись смог только один человек.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в петербургском СК.

Пожар произошел накануне днем. На пепелище нашли тела троих человек — двоих мужчин и женщины. Погибшие не имели определенного места жительства. Также рассматривалась версия о поджоге.

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