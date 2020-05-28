К смертельному пожару в гараже на Космонавтов могла привести небезопасно прикуренная сигарета

Предварительной причиной пожара в Московском районе, при котором погибли трое человек, могла стать небезопасно прикуренная сигарета. Об этом сообщает Следственный комитет по Петербургу 28 мая.



В ходе доследственной проверки было установлено, что возгорание произошло в момент, когда погибшие выпивали в гараже на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, его возникновение может быть связано с неосторожным обращением с огнем при курении. Спастись смог только один человек.



«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в петербургском СК.

