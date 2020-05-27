Число жертв пожара на Космонавтов увеличилось до трёх. Гараж с людьми внутри могли поджечь
Спасатели нашли в сгоревшем гараже в Московском районе Петербурга тело третьего человека. Эту информацию 27 мая «Фонтанке» подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу, добавив, что, погибшие, вероятно, не имели определённого места жительства.
Как сообщает собеседник «Фонтанки» в экстренных службах, недалеко от дома 106 на проспекте Космонавтов личный состав 3-й и 58-й пожарно-спасательных частей задержал предполагаемого поджигателя. Это мужчина 49 лет, тоже БОМЖиЗ. Его руки были обожжены. Кроме него в пожаре пострадали ещё двое, они также получили повреждения рук и головы. Один от госпитализации отказался, второй поехал в больницу.
По информации управления МЧС, к медикам за помощью никто не обращался, соответственно, пострадавших нет.
Все три жертвы, среди которых была женщина, полностью обгорели. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось о двух погибших. Пожар начался в среду днём рядом с со строительной площадкой жилкомплекса.