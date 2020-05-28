В Шушарах за КАД столб дыма. МЧС выехало
Пожарные Петербурга проверяют информацию о возгорании в районе промзоны в Шушарах. Читатели видят дым даже от парка Интернационалистов.
Как сообщают «Фонтанке» утром 28 мая читатели, возгорание началось в районе 10 утра. С КАД и из Купчино виден черный столб.
В соцсетях уточняют, что речь идет об ангаре в районе улицы Ленина в Шушарах.
По данным пресс-служба МЧС, огнеборцы установили, что очаг возгорания находится на территории промзоны, горят покрышки на площади 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет.