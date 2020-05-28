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28.05.2020 10:33
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В Шушарах за КАД столб дыма. МЧС выехало

Пожарные Петербурга проверяют информацию о возгорании в районе промзоны в Шушарах. Читатели видят дым даже от парка Интернационалистов.

Как сообщают «Фонтанке» утром 28 мая читатели, возгорание началось в районе 10 утра. С КАД и из Купчино виден черный столб.

Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: читатель «Фонтанки» Пётр
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today

В соцсетях уточняют, что речь идет об ангаре в районе улицы Ленина в Шушарах.

По данным пресс-служба МЧС, огнеборцы установили, что очаг возгорания находится на территории промзоны, горят покрышки на площади 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет.

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