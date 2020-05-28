«Детская мечта — чтобы к тебе в гости на пожарной машине приехали друзья, поднялись на кране и подарили праздник, вполне осуществима. Даже если у тебя тяжёлая инвалидность», — решили в благотворительной организации «Перспективы» и устроили в преддверии Дня защиты детей праздник для своих подопечных, которые живут в домах-интернатах в Павловске и в Пушкине.



Сейчас ребята оказались фактически в двойной изоляции. Из-за коронавируса доступ волонтёров в учреждения ограничен, экскурсии, развлекательные мероприятия и просто прогулки отменены. «Перспективы», как и все благотворительные организации, значительную часть своей работы перевели в онлайн. Но детям необходимо личное общение. И выход был найден. Вместе с командой профессиональных артистов «Упсала-Цирка» и при поддержке петербургского Управления МЧС был организован необычный перформанс: поздравления с наступающим летом доставили к окнам на кране пожарной машины. Свою акцию организаторы назвали «А Коля выйдет?».