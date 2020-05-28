«А Коля выйдет?» Цирк хулиганов приехал в гости к особым детям на пожарной машине
Артисты «Упсала-Цирка», единственного в мире цирка хулиганов, приехали в гости к детям, проживающим в петербургских домах-интернатах, на пожарной машине, украшенной воздушными шарами, и поздравили их с наступающим летом.
«Детская мечта — чтобы к тебе в гости на пожарной машине приехали друзья, поднялись на кране и подарили праздник, вполне осуществима. Даже если у тебя тяжёлая инвалидность», — решили в благотворительной организации «Перспективы» и устроили в преддверии Дня защиты детей праздник для своих подопечных, которые живут в домах-интернатах в Павловске и в Пушкине.
Сейчас ребята оказались фактически в двойной изоляции. Из-за коронавируса доступ волонтёров в учреждения ограничен, экскурсии, развлекательные мероприятия и просто прогулки отменены. «Перспективы», как и все благотворительные организации, значительную часть своей работы перевели в онлайн. Но детям необходимо личное общение. И выход был найден. Вместе с командой профессиональных артистов «Упсала-Цирка» и при поддержке петербургского Управления МЧС был организован необычный перформанс: поздравления с наступающим летом доставили к окнам на кране пожарной машины. Свою акцию организаторы назвали «А Коля выйдет?».
«Мы считаем, что дети с инвалидностью не должны жить взаперти, они должны рано или поздно выйти из тех условий, в которых они живут. «Коля» должен выйти, мы этого очень хотим», — сказали артисты.
Стоит ли говорить, что жонглёры и акробаты, а главное — пожарная машина, вызвали настоящий восторг у детей.
«Мы хотели порадовать всех детей, находящихся на карантине, напомнить им, что за окном их ждут, что изоляция скоро закончится и все они смогут выйти, погулять, провести время с друзьями», — сказали в «Перспективах».