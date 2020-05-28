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28.05.2020 10:15
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«А Коля выйдет?» Цирк хулиганов приехал в гости к особым детям на пожарной машине

Артисты «Упсала-Цирка», единственного в мире цирка хулиганов, приехали в гости к детям, проживающим в петербургских домах-интернатах, на пожарной машине, украшенной воздушными шарами, и поздравили их с наступающим летом.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Детская мечта — чтобы к тебе в гости на пожарной машине приехали друзья, поднялись на кране и подарили праздник, вполне осуществима. Даже если у тебя тяжёлая инвалидность», — решили в благотворительной организации «Перспективы» и устроили в преддверии Дня защиты детей праздник для своих подопечных, которые живут в домах-интернатах в Павловске и в Пушкине.

Сейчас ребята оказались фактически в двойной изоляции. Из-за коронавируса доступ волонтёров в учреждения ограничен, экскурсии, развлекательные мероприятия и просто прогулки отменены. «Перспективы», как и все благотворительные организации, значительную часть своей работы перевели в онлайн. Но детям необходимо личное общение. И выход был найден. Вместе с командой профессиональных артистов «Упсала-Цирка» и при поддержке петербургского Управления МЧС был организован необычный перформанс: поздравления с наступающим летом доставили к окнам на кране пожарной машины. Свою акцию организаторы назвали «А Коля выйдет?».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Мы считаем, что дети с инвалидностью не должны жить взаперти, они должны рано или поздно выйти из тех условий, в которых они живут. «Коля» должен выйти, мы этого очень хотим», — сказали артисты.

Стоит ли говорить, что жонглёры и акробаты, а главное — пожарная машина, вызвали настоящий восторг у детей.

«Мы хотели порадовать всех детей, находящихся на карантине, напомнить им, что за окном их ждут, что изоляция скоро закончится и все они смогут выйти, погулять, провести время с друзьями», — сказали в «Перспективах».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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