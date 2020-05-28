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28.05.2020 08:22
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У финансиста на Петровском острове похитили часы одной из самых престижных швейцарских марок стоимостью, сравнимой с ценой хорошей иномарки

Хозяин квартиры в элитном ЖК на Петровском проспекте принес заявление в полицию района о краже. Вор унес часы и ювелирные изделия на 4 млн рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 38-летний генеральный директор компании, занимающейся оказанием финансовых услуг обратился в полицию 27 мая около трех часов дня. Он сообщили, что его не было дома с конца апреля по середину мая, но только сейчас он обнаружил пропажу из квартиры часов одной из самых известных швейцарских марок VacheronConstantin, а также некоторых ювелирных изделий.

Ущерб заявитель оценил в 4 000 000 рублей.

Мужчина, как говорят, также отметил, что в квартире установлены камеры, но видео он предоставит полиции после того, как просмотрит сам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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