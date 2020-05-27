Запуск первого частного космического челнока SpaceX Crew Dragon отменен

В среду 27 мая должен был состояться первый в истории человечества запуск людей в космос на частном челноке. Однако Илону Маску и его компании Space X не удалось успешно запустить корабль Crew Dragon с астронавтами Роберт Бенкен и Дуглас Херли на борту на ракете Falcon 9. Причиной стали погодные условия. Запуск отменили за 16 минут до зажигания.

Роберт Бенкен и Дуглас Херли собирались отправиться с мыса Канаверал на Международную космическую станцию. Однако низкие облака на траектории полета ракеты не позволили бы выполнить запуск в соответствии со всеми стандартами безопасности отправки людей в космос. Небо должно было очиститься через несколько минут после 20 часов 33 минут по Гринвичу (23 часа 33 минуты по московскому времени), однако, в этом случае астронавты не смогли бы попасть на МКС.