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27.05.2020 23:28
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Запуск первого частного космического челнока SpaceX Crew Dragon отменен

В среду 27 мая должен был состояться первый в истории человечества запуск людей в космос на частном челноке. Однако Илону Маску и его компании Space X не удалось успешно запустить корабль Crew Dragon с астронавтами Роберт Бенкен и Дуглас Херли на борту на ракете Falcon 9. Причиной стали погодные условия. Запуск отменили за 16 минут до зажигания.

Роберт Бенкен и Дуглас Херли собирались отправиться с мыса Канаверал на Международную космическую станцию. Однако низкие облака на траектории полета ракеты не позволили бы выполнить запуск в соответствии со всеми стандартами безопасности отправки людей в космос. Небо должно было очиститься через несколько минут после 20 часов 33 минут по Гринвичу (23 часа 33 минуты по московскому времени), однако, в этом случае астронавты не смогли бы попасть на МКС.

Запуск перенесен на субботу, 30 мая, 19 часов 22 минуты по Гринвичу (22 часа 19 минут по московскому времени).

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Комментарии (8)

Nautis
А как именно облака им помешали?😂
kuk-vasyusha
Это все рогозин виноват, наверное гайку им подбросил))
Агроном аэродрома
Интересно, сколько российских астронавтов не сгорело при запуске..
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