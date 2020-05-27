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27.05.2020 22:15
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"Черный копатель" под Одессой подорвался на собственных находках

"Черный копатель" подорвался в селе под Одессой, едва не уничтожив соседей

ЧП случилось в Беляевском районе Одесской области Украины, сообщает нацполиция региона.

"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию. Работы на месте происшествия продолжаются", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители проводят расследование.

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Комментарии (1)

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