"Черный копатель" под Одессой подорвался на собственных находках
"Черный копатель" подорвался в селе под Одессой, едва не уничтожив соседей
ЧП случилось в Беляевском районе Одесской области Украины, сообщает нацполиция региона.
Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Біляївському районі— Поліція Одещини (@umvd_odessa) May 27, 2020
Попередньо встановлено, що в сараї місцевого жителя, 1973 року народження, бухнув снаряд Другої світової війни. Власник господарської споруди загинув https://t.co/4izCNatKlC#Одещина #поліція #вибух pic.twitter.com/lWgJm34SnY
"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию. Работы на месте происшествия продолжаются", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители проводят расследование.