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27.05.2020 20:36
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Пушки у Петропавловской крепости отсалютовали в честь 317-летия Петербурга

Тридцать пушечных залпов прогремели в Петербурге в честь 317-летия города 27 мая.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Происходящее, как передаёт корреспондент «Фонтанки», было схоже с торжеством в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне - из-за пандемии праздник отметили скромно. Даже расположение пушек у Петропавловской крепости было таким же.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Зрителей действа было совсем немного, примерно вдвое меньше, чем на 9 Мая, горожане равномерно распределились по набережным под присмотром полиции и ОМОНа. Таким мы запомним День города 2020.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

krasnonosov
Я думал салюты в воздух стреляют. Или это учебная пристрелка по толпе?
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