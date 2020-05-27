Пушки у Петропавловской крепости отсалютовали в честь 317-летия Петербурга
Тридцать пушечных залпов прогремели в Петербурге в честь 317-летия города 27 мая.
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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Происходящее, как передаёт корреспондент «Фонтанки», было схоже с торжеством в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне - из-за пандемии праздник отметили скромно. Даже расположение пушек у Петропавловской крепости было таким же.
Зрителей действа было совсем немного, примерно вдвое меньше, чем на 9 Мая, горожане равномерно распределились по набережным под присмотром полиции и ОМОНа. Таким мы запомним День города 2020.