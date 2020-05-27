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27.05.2020 14:19
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В Сестрорецке тушили пожар рядом с храмом подводного флота России

Частный дом загорелся в Курортном районе Петербурга днём 27 мая. Дымом от пожара заволокло церковь святых Петра и Павла, которая также является храмом подводного флота России.

О возгорании на Перепадской набережной в Сестрорецке около часа дня рассказали в социальных сетях. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, загорелся одноэтажный дом с мансардой, на место выехали три расчёта. Спасать людей из огня не пришлось, пострадавших нет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В ведомстве уточнили, что здание нежилое. Огонь распространился на 40 квадратных метров, к половине второго дня его потушили.

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