В Сестрорецке тушили пожар рядом с храмом подводного флота России
Частный дом загорелся в Курортном районе Петербурга днём 27 мая. Дымом от пожара заволокло церковь святых Петра и Павла, которая также является храмом подводного флота России.
О возгорании на Перепадской набережной в Сестрорецке около часа дня рассказали в социальных сетях. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, загорелся одноэтажный дом с мансардой, на место выехали три расчёта. Спасать людей из огня не пришлось, пострадавших нет.
В ведомстве уточнили, что здание нежилое. Огонь распространился на 40 квадратных метров, к половине второго дня его потушили.