В Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изолировал от общества обвиняемого в сексуальном насилии. Пока ему предъявлено обвинение по одному эпизоду, но в СК уверены, что этим мужчина не ограничился.



35-летнего фигуранта изобличили в нападении на петербурженку в парадной одного из домов по Среднеохтинскому проспекту 23 мая. По версии следствия, он затолкал женщину в квартиру, где жестоко избил, изнасиловал и сбежал.