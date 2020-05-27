Следком Петербурга показывает опытного блондина, подозреваемого в серийном насилии, и ищет его жертв
В Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изолировал от общества обвиняемого в сексуальном насилии. Пока ему предъявлено обвинение по одному эпизоду, но в СК уверены, что этим мужчина не ограничился.
35-летнего фигуранта изобличили в нападении на петербурженку в парадной одного из домов по Среднеохтинскому проспекту 23 мая. По версии следствия, он затолкал женщину в квартиру, где жестоко избил, изнасиловал и сбежал.
Предполагается, что 24 и 25 мая он также устраивал свидания, добиваясь близости силой. Следственный комитет просит присмотреться к фотографии и рассказать о противозаконных похождениях фигуранта, если об этом известно. Предполагаемый насильник отметился не только пристрастием к принудительному интиму. Его поймали на воровстве бутылки пива, в прошлом у него были судимости за кражу и разбой.