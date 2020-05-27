FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +17
71.14р77.79р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.05.2020 15:03
0
Печать

Следком Петербурга показывает опытного блондина, подозреваемого в серийном насилии, и ищет его жертв

В Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изолировал от общества обвиняемого в сексуальном насилии. Пока ему предъявлено обвинение по одному эпизоду, но в СК уверены, что этим мужчина не ограничился.

35-летнего фигуранта изобличили в нападении на петербурженку в парадной одного из домов по Среднеохтинскому проспекту 23 мая. По версии следствия, он затолкал женщину в квартиру, где жестоко избил, изнасиловал и сбежал.

Фото: ГСУ СК по Петербургу

Предполагается, что 24 и 25 мая он также устраивал свидания, добиваясь близости силой. Следственный комитет просит присмотреться к фотографии и рассказать о противозаконных похождениях фигуранта, если об этом известно. Предполагаемый насильник отметился не только пристрастием к принудительному интиму. Его поймали на воровстве бутылки пива, в прошлом у него были судимости за кражу и разбой.

Фото: ГСУ СК по Петербургу

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний