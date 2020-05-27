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27.05.2020 11:25
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Производство машин в Петербурге упало на 90% в апреле. Выпускать машины было можно, продавать — нельзя

В апреле 2020 года заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Петербурге выпустили 4,1 тыс. машин, что на 89% меньше, чем в апреле 2019-го, следует из материалов Петростата.

Такое резкое снижение случилось из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Хотя самим автозаводам разрешили работать, практически все предприятия остановили или затормозили конвейер из-за закрытия автосалонов: машины стало негде продать и купить.

Так, завод Hyundai с 13 апреля по 26 мая работал в одну смену вместо трех, сейчас — в две смены. Nissan возобновил работу лишь с 18 мая — зато сразу в две смены. Toyota вышла из простоя 12 мая, как и раньше, в одну смену.

Всего за четыре месяца автозаводы выпустили 94,6 тыс. машин, что на 26,8% меньше, чем годом ранее.

© Фонтанка.Ру

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