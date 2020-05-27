Роспотребнадзор: Москва готова к открытию детских садов, салонов красоты и непродовольственных магазинов

Москва готова к первому и даже второму этапам снятия ограничений по коронавирусу. Об этом 27 мая заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.



«Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции... Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85... Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений», — цитирует Андрееву РИА Новости.



Первый этап предполагает открытие непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров, «зелёный свет» предприятиям сферы услуг, занятиям спортом на улице и прогулкам. При этом дистанция с другими спортсменами не должна быть меньше 5 метров.

