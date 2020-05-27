Коронавирусом в мире заразились более 5,5 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом превысило 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте 27 мая.



По информации проекта, в мире заражены 5 589 932 человека. За сутки заразились 94,8 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 350 456 пациентов, 2,28 миллиона человек выздоровели.



Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,68 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (391,2 тысячи человек), Россия на третьем месте. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом.

