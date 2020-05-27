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27.05.2020 07:35
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В Китае за сутки выявили один случай коронавируса

Китай за минувшие сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом и 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, пишет 27 мая РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что выявленный новый случай – ввозной, зарегистрирован в Шанхае.

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 280 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1732, выздоровели 1687 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 28 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 27 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 404 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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Комментарии (3)

NikIvanov
Кто же китайским властям и им подобным в иных частях света теперь поверит...
mayor1976
Сейчас пожары в России пошли. И даже некоторое время назад поймали толсторожих сотрудников администрации на попытке умышленного поджога лесов. Во что делают!
mayor1976
Правильно! Хватит уже народу «сцать в глаза, утверждая что это Божия роса!».
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