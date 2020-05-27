В Китае за сутки выявили один случай коронавируса

Китай за минувшие сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом и 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, пишет 27 мая РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что выявленный новый случай – ввозной, зарегистрирован в Шанхае.

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 280 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1732, выздоровели 1687 человек.