Летом 2020 года треть домов в Петербурге будут отключать от горячей воды на 1-4 дня. Но половину по-прежнему на полторы недели и больше

53% домов в Петербурге в 2020 году при плановых испытаниях будут отключаться от горячей воды на 11-14 дней. Еще 14% — на 5-10 дней.



Как сообщает 26 мая пресс-служба губернатора города, на 8% (980 зданий) стало меньше отключений на максимальный срок — две недели. В итоге 33% домов отключаются на 1-4 дня. Информация о графике отключений размещена на сайтах теплоснабжающих предприятий.



«Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила, что с 4 июня по 31 августа 2020 года проверит надежность 30 тепломагистралей. В Центральном районе минимальный срок отключения составит 9 и 12 дней. С 14 до 10 дней будет сокращено отключение ГВС в Невском, Красногвардейском районах города и Всеволожском районе Ленинградской области. В Адмиралтейском и Василеостровском районах сроки профилактических работ уменьшены до 11 и 13 дней соответственно.

