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26.05.2020 21:24
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Летом 2020 года треть домов в Петербурге будут отключать от горячей воды на 1-4 дня. Но половину по-прежнему на полторы недели и больше

53% домов в Петербурге в 2020 году при плановых испытаниях будут отключаться от горячей воды на 11-14 дней. Еще 14% — на 5-10 дней.

Как сообщает 26 мая пресс-служба губернатора города, на 8% (980 зданий) стало меньше отключений на максимальный срок — две недели. В итоге 33% домов отключаются на 1-4 дня. Информация о графике отключений размещена на сайтах теплоснабжающих предприятий.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила, что с 4 июня по 31 августа 2020 года проверит надежность 30 тепломагистралей. В Центральном районе минимальный срок отключения составит 9 и 12 дней. С 14 до 10 дней будет сокращено отключение ГВС в Невском, Красногвардейском районах города и Всеволожском районе Ленинградской области. В Адмиралтейском и Василеостровском районах сроки профилактических работ уменьшены до 11 и 13 дней соответственно.

ГУП «ТЭК» намерено до 20 августа провести 263 проверки сетей в 16 районах Санкт-Петербурга и Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти.

Подача горячей воды в 4,2 тысячах зданий будет ограничена только во время гидравлических испытаний, то есть на срок от 1 до 4 дней. Отключения на 5-10 дней затронут 818 домов, на период от 11 до 14 дней — 1930 зданий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
"53% домов в Петербурге в 2020 году при плановых испытаниях будут отключаться от горячей воды на 11-14 дней" - поправьте меню, если я ошибаюсь... Но, ещё лет семь тому назад горячую воду отключали для планового ремонта ТЭЦ и магистралей...
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