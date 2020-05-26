В России коронавирус обнаружили у кошки

Уточняется, что животному пять лет. У него взяли мазки из горла и провели анализ методом ПЦР. В результате специалисты обнаружили в материале наличие коронавируса SARS-CoV-2. В организации, однако, не уточнили, были ли у кошки и её хозяев симптомы заболевания. Четвероногий питомец находится на карантине «по месту проживания».

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, сообщает 26 мая «РИА Новости» со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE).

Ранее ученые из Висконсинского университета в ходе эксперимента установили, что инфицированные новым вирусом кошки способны заражать COVID-19 здоровых кошек. О риске передачи COVID-19 от человека к животному говорил и Россельхознадзор. Наиболее уязвимыми были названы кошки и хорьки.



В конце марта зараженного питомца обнаружили в Бельгии.

Когда в Ухане, ставшем очагом распространения COVID-19, проверили кошек, 15% из них оказались инфицированы. Также факт заражения тигра был выявлен в США. Во Франции первый случай заражения коронавирусной инфекцией кошки подтвердили в начале мая.