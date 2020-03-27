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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 16:19
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Бельгиец смог заразить коронавирусом кошку

Бельгийский минзрав рассказал, что в стране был зафиксирован, возможно, первый случай заражения COVID-2019 животного от человека.

«Недавно факультет ветеринарной медицины в Льеже сообщил, что у кошки выявлена коронавирусная инфекция. Кошка жила с владельцем, у которого симптомы вируса проявились за неделю до питомца», — цитирует 27 марта заявление антикризисного штаба газета Brussels Times.

В Бельгии предполагают, что выявленный случай может быть «единичным». При этом бельгийские власти теперь намерены разработать меры карантина для проживающих с домашними животными.

Напомним, что в Бельгии выявлено уже 7284 подтвержденных случаев COVID-2019.

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Комментарии (2)

Vasilis
Да уж))))
prosto_5e4ce2877d5fb
- Батюшка, а с кошкой совокупляться - большой грех?
- Так она ж царапаться будет!
- А если её - в валенок.
- Да, сын мой ... грех, конечно, большой... Но мысль хорошая!
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