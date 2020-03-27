Бельгиец смог заразить коронавирусом кошку

Бельгийский минзрав рассказал, что в стране был зафиксирован, возможно, первый случай заражения COVID-2019 животного от человека.

«Недавно факультет ветеринарной медицины в Льеже сообщил, что у кошки выявлена коронавирусная инфекция. Кошка жила с владельцем, у которого симптомы вируса проявились за неделю до питомца», — цитирует 27 марта заявление антикризисного штаба газета Brussels Times.

В Бельгии предполагают, что выявленный случай может быть «единичным». При этом бельгийские власти теперь намерены разработать меры карантина для проживающих с домашними животными.