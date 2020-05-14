Ученые выяснили, что кошки могут передавать друг другу коронавирус

Ученые из Висконсинского университета в ходе эксперимента установили, что инфицированные новым вирусом кошки способны заражать COVID-19 здоровых кошек. Об этом 14 мая пишет «Интерфакс».



Во время эксперимента исследователи заразили трех кошек коронавирусом, взятым у людей. Инфицированных особей затем поместили в помещение к здоровым животным. По истечении пяти дней коронавирус был выявлен у всех трех ранее здоровых кошек. При этом симптомов болезни не было ни у одного животного.



«Не было ни чихания, ни кашля, у них (подопытных кошек - ИФ) не поднималась температура и не снижался вес. Если бы хозяин животного посмотрел на них... он бы ничего не заметил», - рассказал один из авторов исследования, эксперт-вирусолог Питер Хальфманн.

