Ученые выяснили, что кошки могут передавать друг другу коронавирус
Ученые из Висконсинского университета в ходе эксперимента установили, что инфицированные новым вирусом кошки способны заражать COVID-19 здоровых кошек. Об этом 14 мая пишет «Интерфакс».
Во время эксперимента исследователи заразили трех кошек коронавирусом, взятым у людей. Инфицированных особей затем поместили в помещение к здоровым животным. По истечении пяти дней коронавирус был выявлен у всех трех ранее здоровых кошек. При этом симптомов болезни не было ни у одного животного.
«Не было ни чихания, ни кашля, у них (подопытных кошек - ИФ) не поднималась температура и не снижался вес. Если бы хозяин животного посмотрел на них... он бы ничего не заметил», - рассказал один из авторов исследования, эксперт-вирусолог Питер Хальфманн.
Исследование, по мнению авторов, должно показать, что вирус может передаваться от кошек к человеку. Однако Американская ветеринарная медицинская ассоциация (AVMA) в заявлении после исследования уверяло, что заболевшее животное, если оно было инфицировано в условиях лаборатории, не обязательно заразиться тем же вирусом в естественных условиях.
Случаи заражения животных людьми уже были зарегистрированы. Так, в начале апреля у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке был диагностирован COVID-19. Кроме того, китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане.