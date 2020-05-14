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14.05.2020 08:18
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Ученые выяснили, что кошки могут передавать друг другу коронавирус

Ученые из Висконсинского университета в ходе эксперимента установили, что инфицированные новым вирусом кошки способны заражать COVID-19 здоровых кошек. Об этом 14 мая пишет «Интерфакс».

Во время эксперимента исследователи заразили трех кошек коронавирусом, взятым у людей. Инфицированных особей затем поместили в помещение к здоровым животным. По истечении пяти дней коронавирус был выявлен у всех трех ранее здоровых кошек. При этом симптомов болезни не было ни у одного животного.

«Не было ни чихания, ни кашля, у них (подопытных кошек - ИФ) не поднималась температура и не снижался вес. Если бы хозяин животного посмотрел на них... он бы ничего не заметил», - рассказал один из авторов исследования, эксперт-вирусолог Питер Хальфманн.

Исследование, по мнению авторов, должно показать, что вирус может передаваться от кошек к человеку. Однако Американская ветеринарная медицинская ассоциация (AVMA) в заявлении после исследования уверяло, что заболевшее животное, если оно было инфицировано в условиях лаборатории, не обязательно заразиться тем же вирусом в естественных условиях.

Случаи заражения животных людьми уже были зарегистрированы. Так, в начале апреля у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке был диагностирован COVID-19. Кроме того, китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане.

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Комментарии (6)

VF812
Модератор, чем вам коммент про котиков не зашел?
Звездочёт
Ещё коронавирус умеют передавать дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте...
Modest_5e4ce41f7533b
Такое заболевание, как вольерный кашель у собак известно давно. Вызывается одной из разновидностей коронавирусов. Много их, но нами заинтересовался только последний.
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