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26.05.2020 16:26
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На Кондратьевском стартовал ремонт дороги. Движение ограничили на два месяца

В Калининском районе Петербурга 26 мая начался ремонт проезжей части Кондратьевского проспекта, проходящего от Арсенальной улицы до проспекта Мечникова. Движение транспорта ограничили до 25 июля.

Как сообщает 26 мая пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ремонт ждет участок Кондратьевского проспекта протяженностью 3,7 километра, включающий 69,54 тысячи квадратных метров проезжей части и 27,3 тысячи квадратных метров тротуара. Работы стоимостью 185,36 миллиона рублей выполняет АО «ВАД».

По данным Государственной административно-технической инспекции, в связи с ремонтом дорожного покрытия с 26 мая по 25 июля будет ограничено движение транспорта на участке проспекта от улицы Жукова до проспекта Мечникова.

Ограничения:

  • с 26 мая по 10 июня — Кондратьевский проспект от улицы Жукова до проспекта Мечникова;
  • с 8 по 17 июня — боковой проезд Кондратьевского проспекта от проспекта Маршала Блюхера до Герасимовской улицы;
  • с 11 по 13 июня — Кондратьевский проспект от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Мечникова;
  • 11 июня — Кондратьевский проспект от улицы Жукова до площади Калинина;
  • с 14 по 15 июня — Кондратьевский проспект от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова;
  • с 26 мая по 25 июля — площадь Калинина у переулка Усыскина и боковой проезд проспекта Маршала Блюхера у Кондратьевского проспекта.

Перекрытия:

  • 11 июня — Кондратьевский проспект от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера без перекрестков;
  • 13 июня — Кондратьевский проспект от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера, включая перекресток с проспектом Металлистов;
  • 12 июня — Кондратьевский проспект от улицы Жукова до проспекта Металлистов, без площади Калинина, включая перекресток с улицей Васенко;
  • 14 июня — Кондратьевский проспект от проспекта Металлистов до Бестужевской улицы без перекрестка с проспектом Маршала Блюхера;
  • с 15 по 16 июня — Кондратьевский проспект от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы, включая перекресток с Герасимовской улицей;
  • 16 июня — Кондратьевский проспект от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова, включая перекресток с Сибирской улицей;
  • 17 июня — Кондратьевский проспект от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова, включая перекресток с Сибирской улицей и дополнительно — перекресток с Бестужевской;
  • с 18 по 19 июня — боковой проезд Кондратьевского проспекта от проспекта Маршала Блюхера до Герасимовской улицы.
Скриншот с сайта ГАТИ Петербурга
Скриншот с сайта ГАТИ Петербурга
Скриншот с сайта ГАТИ Петербурга
Скриншот с сайта ГАТИ Петербурга

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