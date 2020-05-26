На Кондратьевском стартовал ремонт дороги. Движение ограничили на два месяца
В Калининском районе Петербурга 26 мая начался ремонт проезжей части Кондратьевского проспекта, проходящего от Арсенальной улицы до проспекта Мечникова. Движение транспорта ограничили до 25 июля.
Как сообщает 26 мая пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ремонт ждет участок Кондратьевского проспекта протяженностью 3,7 километра, включающий 69,54 тысячи квадратных метров проезжей части и 27,3 тысячи квадратных метров тротуара. Работы стоимостью 185,36 миллиона рублей выполняет АО «ВАД».
По данным Государственной административно-технической инспекции, в связи с ремонтом дорожного покрытия с 26 мая по 25 июля будет ограничено движение транспорта на участке проспекта от улицы Жукова до проспекта Мечникова.
Ограничения:
- с 26 мая по 10 июня — Кондратьевский проспект от улицы Жукова до проспекта Мечникова;
- с 8 по 17 июня — боковой проезд Кондратьевского проспекта от проспекта Маршала Блюхера до Герасимовской улицы;
- с 11 по 13 июня — Кондратьевский проспект от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Мечникова;
- 11 июня — Кондратьевский проспект от улицы Жукова до площади Калинина;
- с 14 по 15 июня — Кондратьевский проспект от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова;
- с 26 мая по 25 июля — площадь Калинина у переулка Усыскина и боковой проезд проспекта Маршала Блюхера у Кондратьевского проспекта.
Перекрытия:
- 11 июня — Кондратьевский проспект от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера без перекрестков;
- 13 июня — Кондратьевский проспект от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера, включая перекресток с проспектом Металлистов;
- 12 июня — Кондратьевский проспект от улицы Жукова до проспекта Металлистов, без площади Калинина, включая перекресток с улицей Васенко;
- 14 июня — Кондратьевский проспект от проспекта Металлистов до Бестужевской улицы без перекрестка с проспектом Маршала Блюхера;
- с 15 по 16 июня — Кондратьевский проспект от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы, включая перекресток с Герасимовской улицей;
- 16 июня — Кондратьевский проспект от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова, включая перекресток с Сибирской улицей;
- 17 июня — Кондратьевский проспект от Бестужевской улицы до проспекта Мечникова, включая перекресток с Сибирской улицей и дополнительно — перекресток с Бестужевской;
- с 18 по 19 июня — боковой проезд Кондратьевского проспекта от проспекта Маршала Блюхера до Герасимовской улицы.