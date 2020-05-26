Маршрутка на Бабушкина «спикировала» в одуванчики, а пассажиры попадали в проход
Пассажирам маршрутки в Невском районе Санкт-Петербурга пришлось высаживаться в «поле», недоехав до нужной остановки.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днём 26 мая на перекрёстке улиц Шелгунова и Бабушкина не смогли разъехаться маршрутка № 239 и легковая «Хёндэ». Автомобиль со смятым капотом остался на проезжей части, а автобус вылетел на газон.
По словам очевидцев, водитель маршрутки, поворачивая налево, не пропустил легковую машину. При «жёсткой посадке» в маршрутке пассажиры серьёзных травм не получили, но «полетали» прилично. «Несколько человек упали в проход. В целом всё нормально», — рассказывает Анна.