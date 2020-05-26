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26.05.2020 15:43
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Маршрутка на Бабушкина «спикировала» в одуванчики, а пассажиры попадали в проход

Пассажирам маршрутки в Невском районе Санкт-Петербурга пришлось высаживаться в «поле», недоехав до нужной остановки.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днём 26 мая на перекрёстке улиц Шелгунова и Бабушкина не смогли разъехаться маршрутка № 239 и легковая «Хёндэ». Автомобиль со смятым капотом остался на проезжей части, а автобус вылетел на газон.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

По словам очевидцев, водитель маршрутки, поворачивая налево, не пропустил легковую машину. При «жёсткой посадке» в маршрутке пассажиры серьёзных травм не получили, но «полетали» прилично. «Несколько человек упали в проход. В целом всё нормально», — рассказывает Анна.

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