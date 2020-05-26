Посмотрите, как на Кирочной после падения 4 балконов начали снимать висящие плиты — онлайн
Четыре балкона с дома 20 по Кирочной улице только по счастливой случайности не упали на головы прохожих утром 26 мая. Конструкции повисли на остатках креплений. МЧС решило с соблюдением всех мер безопасности завершить их падение. Как проходит операция — смотрите на «Фонтанке».
Шестиэтажный монолитно-бетонный 20-й дом на Кирочной улице построен в 1935 году. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания. В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Работы по капитальному ремонту запланированы на 2021 год. В рамках программы предполагается обновить фасад и систему горячего водоснабжения.