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26.05.2020 14:51
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Посмотрите, как на Кирочной после падения 4 балконов начали снимать висящие плиты — онлайн

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Четыре балкона с дома 20 по Кирочной улице только по счастливой случайности не упали на головы прохожих утром 26 мая. Конструкции повисли на остатках креплений. МЧС решило с соблюдением всех мер безопасности завершить их падение. Как проходит операция — смотрите на «Фонтанке».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Шестиэтажный монолитно-бетонный 20-й дом на Кирочной улице построен в 1935 году. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания. В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Работы по капитальному ремонту запланированы на 2021 год. В рамках программы предполагается обновить фасад и систему горячего водоснабжения.

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Комментарии (6)

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dddmmm
А при доме не было какого-нибудь техника, который бы мог посмотреть, что балконы гнилые?
Parazytolog
кто-нибудь вспомнит старую дуру хованскую, устами которой отменили накопленные амортизационные фонды, поборы 90-х и протащили дополнитильную антиконституционщину в виде незаконного фонда капремонта. на вопрос, почему балконы рухнули, теперь ответ один - недостаточность ресурсов фонда, нужно увеличить поборы. маленькая неправда порождает большой ад.
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