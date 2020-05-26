«Девушки доставляют заказ в нижнем белье, на них маска и перчатки». Оставшиеся без работы стриптизерши занялись доставкой еды

Стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за эпидемии коронавируса, занялись доставкой еды в Якутске. Об этом 26 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию рестораторов, отельеров и туризма Якутии.



«К нам в службу доставки еды обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак танцовщицы являются представителями малого бизнеса», — пояснил изданию руководитель службы доставки Александр Скрипин.

