«Девушки доставляют заказ в нижнем белье, на них маска и перчатки». Оставшиеся без работы стриптизерши занялись доставкой еды
Стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за эпидемии коронавируса, занялись доставкой еды в Якутске. Об этом 26 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию рестораторов, отельеров и туризма Якутии.
«К нам в службу доставки еды обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак танцовщицы являются представителями малого бизнеса», — пояснил изданию руководитель службы доставки Александр Скрипин.
В ассоциации уточнили, что девушки работают с охраной. «Девушки доставляют заказ в нижнем белье. Также на них маска и перчатки. Передача проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм», — подчеркнули в организации.
Работают и курьеры-мужчины, ранее трудившиеся в стриптизе, однако, по информации ассоциации, чаевых больше получают именно бывшие стриптизерши.