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26.05.2020 14:25
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«Девушки доставляют заказ в нижнем белье, на них маска и перчатки». Оставшиеся без работы стриптизерши занялись доставкой еды

Стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за эпидемии коронавируса, занялись доставкой еды в Якутске. Об этом 26 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию рестораторов, отельеров и туризма Якутии.

«К нам в службу доставки еды обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак танцовщицы являются представителями малого бизнеса», — пояснил изданию руководитель службы доставки Александр Скрипин.

В ассоциации уточнили, что девушки работают с охраной. «Девушки доставляют заказ в нижнем белье. Также на них маска и перчатки. Передача проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм», — подчеркнули в организации.

Работают и курьеры-мужчины, ранее трудившиеся в стриптизе, однако, по информации ассоциации, чаевых больше получают именно бывшие стриптизерши.

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Комментарии (2)

tsodd
На сайте пиццерии нет опции доставки стриптизершей. И в чем смысл приходить в трусах, чтобы оставить пакет под дверью и уйти (ибо в этом смысл бесконтактной доставки). А если она на лестничной площадке танцует при передаче пиццы, при чем тут тогда меры безопасности? А если там дети вообще закажут?
КириллП
Это первоапрельская шутка, долго добиравшаяся из Якутска до СПб из-за отмены авиарейсов в условиях пандемии? ))
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