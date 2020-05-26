Накопительные пенсии в России увеличат на 9,13 %. Повышение коснется 80 тысяч человек
Пенсионный фонд РФ анонсировал повышение накопительных пенсий.
«Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на
Перерасчет накопительной пенсии пройдет 1 августа, коснувшись 80 тысяч человек. Также на повышение могут рассчитывать участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают «срочные пенсионные выплаты». Для этих граждан с августа пенсию повысят на
На перерасчет выделят 1,87 миллиарда рублей, из которых 1,53 миллиарда будет потрачено на увеличение накопительных пенсий.
Отметим, в прошлом году Фонд медицинского страхования со ссылкой на правительство подсчитал, что в 2020-м в РФ будет 43,8 миллиона пенсионеров. Из них накопительную пенсию получают 80 тысяч человек, а страховую — 39,8 миллиона граждан.