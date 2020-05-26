FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 13:02
0
Печать

Накопительные пенсии в России увеличат на 9,13 %. Повышение коснется 80 тысяч человек

Пенсионный фонд РФ анонсировал повышение накопительных пенсий.

«Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13 %. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3 %)»,сообщается 26 мая на сайте Пенсионного фонда.

Перерасчет накопительной пенсии пройдет 1 августа, коснувшись 80 тысяч человек. Также на повышение могут рассчитывать участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают «срочные пенсионные выплаты». Для этих граждан с августа пенсию повысят на 7,99 %.

На перерасчет выделят 1,87 миллиарда рублей, из которых 1,53 миллиарда будет потрачено на увеличение накопительных пенсий.

Отметим, в прошлом году Фонд медицинского страхования со ссылкой на правительство подсчитал, что в 2020-м в РФ будет 43,8 миллиона пенсионеров. Из них накопительную пенсию получают 80 тысяч человек, а страховую — 39,8 миллиона граждан.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний