Накопительные пенсии в России увеличат на 9,13 %. Повышение коснется 80 тысяч человек

Пенсионный фонд РФ анонсировал повышение накопительных пенсий.



«Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13 %. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3 %)», — сообщается 26 мая на сайте Пенсионного фонда.

