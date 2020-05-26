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26.05.2020 12:08
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РБК: 45 % россиян считают допустимым уход от налогов. Доля незаконопослушных граждан выросла за время пандемии

Доля россиян, которые допускают неуплату налогов, существенно выросла за полгода. Если в конце 2019 года нарушение этих правил общения с государством допускал каждый третий россиянин — 35 %, то в мае 2020-го уже почти каждый второй — 45 %. Об этом 26 мая со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок сообщает РБК.

Респонденты отвечали на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» Ещё в конце прошлого года самым популярным ответом был вариант «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». Так говорили 54 % россиян.

Эксперты ЦСР объясняют пересмотр отношения к налогообложению падением доходов нынешней весной. Более 60 % граждан отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем. Почти половина из тех, кто заявил об этом, отмечают, что их заработки просели более чем на 15 %. Каждый второй (53 %) отмечает высокий риск снижения зарплаты в будущем.

Параллельно растёт доля россиян, которые не знают, на что государство тратит их налоговые отчисления. В декабре 2019 года на отсутствие этих знаний указывали 38 % россиян, сегодня уже 57 %. Однако регулярно за информацией о расходах бюджета следит лишь каждый десятый гражданин — 12 %.

61 % участников исследований ЦСР выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога. Почти две трети респондентов получают бумажные налоговые письма. Электронный диалог с налоговой ведут лишь 32 % россиян через «личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. При этом положительно относятся к возможности получать налоговые уведомления исключительно в электронной форме 56 % участников исследования.

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Комментарии (10)

260657101
Кстати преференции во время пандемии нефтяникам, типа Сечина и при этом запрет импорта нефтепродуктов, и как следствие высокие цены для населения на бензин, это практически полная аналогия "Бостонского чаепития". Некоторых, ни чему уроки истории не учат.
Brit
No taxation without representation.
Бггг. 45% россиян доросли до самоосознания американцев трёхсотлетней давности.
Mihail vladimirovih
Что бы что то отдавать надо что то получать! В России могут только брать и не брать а отбирать у малоимущих и у тех кто хоть как то пытается выжить.
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