РБК: 45 % россиян считают допустимым уход от налогов. Доля незаконопослушных граждан выросла за время пандемии
Доля россиян, которые допускают неуплату налогов, существенно выросла за полгода. Если в конце 2019 года нарушение этих правил общения с государством допускал каждый третий россиянин —
Респонденты отвечали на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» Ещё в конце прошлого года самым популярным ответом был вариант «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». Так говорили
Эксперты ЦСР объясняют пересмотр отношения к налогообложению падением доходов нынешней весной. Более
Параллельно растёт доля россиян, которые не знают, на что государство тратит их налоговые отчисления. В декабре 2019 года на отсутствие этих знаний указывали