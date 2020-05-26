РБК: 45 % россиян считают допустимым уход от налогов. Доля незаконопослушных граждан выросла за время пандемии

Респонденты отвечали на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» Ещё в конце прошлого года самым популярным ответом был вариант «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». Так говорили 54 % россиян.

Доля россиян, которые допускают неуплату налогов, существенно выросла за полгода. Если в конце 2019 года нарушение этих правил общения с государством допускал каждый третий россиянин — 35 % , то в мае 2020-го уже почти каждый второй — 45 %. Об этом 26 мая со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок сообщает РБК.

Эксперты ЦСР объясняют пересмотр отношения к налогообложению падением доходов нынешней весной. Более 60 % граждан отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем. Почти половина из тех, кто заявил об этом, отмечают, что их заработки просели более чем на 15 %. Каждый второй (53 %) отмечает высокий риск снижения зарплаты в будущем.



Параллельно растёт доля россиян, которые не знают, на что государство тратит их налоговые отчисления. В декабре 2019 года на отсутствие этих знаний указывали 38 % россиян, сегодня уже 57 %. Однако регулярно за информацией о расходах бюджета следит лишь каждый десятый гражданин — 12 %.

