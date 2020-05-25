В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Летальная статистика вернулась к росту

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом 25 мая вечером сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 2110 человек. Напомним, накануне сообщалось о 41 погибшем от коронавируса в Москве за сутки — летальная статистика опять вернулась к росту.



По данным на утро 25 мая, всего в России умерли от COVID-19 3633 человека, из них 138 в Петербурге. В мире жертвами инфекции стали 345105 человек.

