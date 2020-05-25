FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +19
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНОВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
25.05.2020 23:51
0
Печать

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Летальная статистика вернулась к росту

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом 25 мая вечером сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 2110 человек. Напомним, накануне сообщалось о 41 погибшем от коронавируса в Москве за сутки — летальная статистика опять вернулась к росту.

По данным на утро 25 мая, всего в России умерли от COVID-19 3633 человека, из них 138 в Петербурге. В мире жертвами инфекции стали 345105 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний