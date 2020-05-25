Пенсионер попал под свой же автомобиль на КАД. В стоящий «Опель» приехал «Пежо»
Остановка на кольцевой автодороге Петербурга закончилась для пожилого автомобилиста серьезными травмами. Авария уже несколько часов мешает движению.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:15 на 73-м километре внутреннего кольца КАД. По предварительным данным, 39-летний мужчина на автомобиле Peugeot врезался в стоящий во втором ряду Opel, а тот от удара наехал на 71-летнего водителя «Опеля», находившегося на дороге.
В результате аварии пожилой мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего.
По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД до сих пор наблюдается затор длиной около 1 километра в районе развязки с Дачным проспектом.
Остановка на КАД очень часто приводит к ДТП, в том числе крайне трагичным. Согласно статистике, в стоящую на кольцевой машину врежутся не позднее чем через 5–8 минут.