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25.05.2020 19:14
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Пенсионер попал под свой же автомобиль на КАД. В стоящий «Опель» приехал «Пежо»

Остановка на кольцевой автодороге Петербурга закончилась для пожилого автомобилиста серьезными травмами. Авария уже несколько часов мешает движению.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:15 на 73-м километре внутреннего кольца КАД. По предварительным данным, 39-летний мужчина на автомобиле Peugeot врезался в стоящий во втором ряду Opel, а тот от удара наехал на 71-летнего водителя «Опеля», находившегося на дороге.

В результате аварии пожилой мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего.

По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД до сих пор наблюдается затор длиной около 1 километра в районе развязки с Дачным проспектом.

Остановка на КАД очень часто приводит к ДТП, в том числе крайне трагичным. Согласно статистике, в стоящую на кольцевой машину врежутся не позднее чем через 5–8 минут.

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