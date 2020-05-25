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25.05.2020 21:06
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«В этом городе один король». Житель Пушкина рассказал полицейским, где их место

Минуткой всемогущества отметился 27-летний петербуржец Данил Жолобов. Записав небольшой ролик, он короновал себя и деклассировал полицию.

Фото: скриншот видео

Видео Жолобова в жанре «сам себе режиссер» опубликовали 25 мая в группе «Дорожный инспектор»: «На днях вы у меня сняли тонировочку. Я обратно закатался. Я буду делать так каждый раз, пока вы не перестанете нарушать ПДД, ездить пьяными за рулем, тонированными. В родном моем городе Пушкине снимать с меня тонировку - это был вообще очень неправильный шаг. В этом городе один король, и это не вы».

В войне с системой Жолобов нашел персонального врага. В ролике он называет имя врио начальника ОГИБДД Пушкина Андрея Новикова.

Поводом для видео стал общегородской рейд 23 мая. В десять утра Новиков остановил «Ниссан Теану» Жолобова на Новодеревенской улице и составил протокол по статье 12.5 КоАП со штрафом 500 рублей. Тонировку водитель снимал собственноручно.

Гнуть свою линию Жолобов продолжил в комментариях под своим видео: «Когда меня остановили, мне прочитали кучу моралей о том, что с тонировки и начинается преступность! Просто все молчат, когда синие менты детей сбивают, тачки разносят и на месте откупаются. Про короля был сарказм».

Продержался на троне Жолобов недолго. После огласки он оперативно записал еще одно видео. «Приношу свои искренние извинения, я был неправ, переборщил, тонировку обязательно сниму», - обратился он к руководителю пушкинской ГИБДД. Увы, Новиков с моралью опоздал, преступность слегка опередила тонировку.

Данил Жолобов

В 2014 году Жолобову вынесли обвинительный приговор за хищения в сговоре со следователем ФСБ.

Фото: скриншот видео
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

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