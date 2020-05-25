Правительство запретило импорт в Россию бензина и других видов топлива

Правительство РФ временно запретило ввоз в страну отдельных видов топлива до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации.



Кабмин запретил импортировать АИ-80, Аи-92, АИ-95, керосин, летнее, зимнее, межсезонное, арктическое и прочее дизельное топливо, судовое топливо с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 градусов С, а также газойли.



С 28 февраля 2020 года биржевой индекс АИ-92 на территории европейской части России менялся скачкообразно в сторону снижения, достигнув минимальной отметки (35 772 руб. за т) 20 апреля. После этого значения индекс пошёл в гору, достигнув пика ровно через месяц (47 587).

