Правительство запретило импорт в Россию бензина и других видов топлива
Правительство РФ временно запретило ввоз в страну отдельных видов топлива до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Кабмин запретил импортировать АИ-80, Аи-92, АИ-95, керосин, летнее, зимнее, межсезонное, арктическое и прочее дизельное топливо, судовое топливо с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 градусов С, а также газойли.
С 28 февраля 2020 года биржевой индекс АИ-92 на территории европейской части России менялся скачкообразно в сторону снижения, достигнув минимальной отметки (35 772 руб. за т) 20 апреля. После этого значения индекс пошёл в гору, достигнув пика ровно через месяц (47 587).
Биржевой индекс АИ-95 падал с начала марта (49 831) по 21 апреля (36 761). После этого он начал расти, нагнав к концу мая мартовские показатели. По данным на 22 мая, индекс составил 49 456 рублей за тонну, к понедельнику этот показатель немного снизился. Похожим образом с начала марта вели себя показатели летнего дизельного топлива.
Эксперты топливного рынка уже почти месяц обращают внимание на избыток предложения на фоне острого снижения спроса. Еще в начале апреля Минэнерго отметило сокращение продаж бензина через АЗС на