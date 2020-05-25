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25.05.2020 08:35
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Лео Бокерия спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал он 25 мая в интервью РИА Новости.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы «стабильны и благополучны», 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.

В то же время Попова предупредила, что число смертей из-за коронавируса, регистрируемых в России за сутки, будет расти, несмотря на снижение случаев заражения, поскольку пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

Всего в России к настоящему времени выявили 344 тысячи случаев заражения, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.

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Комментарии (6)

Гость
«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим» и «Лео Бокериа спрогнозировал окончание эпидемии...»... Товарищ просто подумал... я вот думаю, что Луна фиолетовая
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А нашу экономику чё рушить-то.. порушили личную экономику вирусом, остальное - мудрым руководством
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