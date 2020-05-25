Лео Бокерия спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал он 25 мая в интервью РИА Новости.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы «стабильны и благополучны», 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.