Лео Бокерия спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.
«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал он 25 мая в интервью РИА Новости.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы «стабильны и благополучны», 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
В то же время Попова предупредила, что число смертей из-за коронавируса, регистрируемых в России за сутки, будет расти, несмотря на снижение случаев заражения, поскольку пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.
Всего в России к настоящему времени выявили 344 тысячи случаев заражения, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.