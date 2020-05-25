Настоящий май: температура в Петербурге вошла в норму и будет понемногу расти

Антициклон определяет погоду в Санкт-Петербурге. Это значит, что в ближайшие дни будет солнечно и тепло, хотя в Ленинградской области по ночам возможны заморозки.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая в Петербурге осадков не ожидается, ветер от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до плюс 16-18 градусов.

26 и 27 мая будет примерно так же, температура в городе немного вырастет – до 17-19 в дневные часы, а в области даже до плюс 21.