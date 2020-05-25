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25.05.2020 07:20
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Настоящий май: температура в Петербурге вошла в норму и будет понемногу расти

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb

Антициклон определяет погоду в Санкт-Петербурге. Это значит, что в ближайшие дни будет солнечно и тепло, хотя в Ленинградской области по ночам возможны заморозки.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая в Петербурге осадков не ожидается, ветер от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до плюс 16-18 градусов.

26 и 27 мая будет примерно так же, температура в городе немного вырастет – до 17-19 в дневные часы, а в области даже до плюс 21.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

За 58-летнюю историю погодных наблюдений в Петербурге 25 мая чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 25 мая было в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 1979 году, плюс 28 градусов. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от плюс 6 до плюс 20 градусов, и сегодня – обычная для 25 мая температура. В конце недели может потеплеть до 23 градусов, обнадёживает «Яндекс».

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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