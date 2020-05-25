Настоящий май: температура в Петербурге вошла в норму и будет понемногу расти
Антициклон определяет погоду в Санкт-Петербурге. Это значит, что в ближайшие дни будет солнечно и тепло, хотя в Ленинградской области по ночам возможны заморозки.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая в Петербурге осадков не ожидается, ветер от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до плюс 16-18 градусов.
26 и 27 мая будет примерно так же, температура в городе немного вырастет – до 17-19 в дневные часы, а в области даже до плюс 21.
За 58-летнюю историю погодных наблюдений в Петербурге 25 мая чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 25 мая было в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 1979 году, плюс 28 градусов. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от плюс 6 до плюс 20 градусов, и сегодня – обычная для 25 мая температура. В конце недели может потеплеть до 23 градусов, обнадёживает «Яндекс».