Посольство РФ в США потребовало извинений у Bloomberg за «махинации» с рейтингом Путина
МИД РФ обвинило американское информационное агентство Bloomberg в дезинформации. Посольство РФ в США 24 мая указало на неточность использованных для графика данных ВЦИОМ о рейтинге Путина и попросило извинений.
«Создается устойчивое впечатление, что статьи в «Блумберге» пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России», — отмечает дипмиссия.
Посольство назвало рейтинг президента Владимира Путина «объектом махинаций». Издание выстроило график со ссылкой на ВЦИОМ, согласно которому главе государства доверяют лишь
«В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне
«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — заявили в посольстве.