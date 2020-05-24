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24.05.2020 11:55
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Посольство РФ в США потребовало извинений у Bloomberg за «махинации» с рейтингом Путина

МИД РФ обвинило американское информационное агентство Bloomberg в дезинформации. Посольство РФ в США 24 мая указало на неточность использованных для графика данных ВЦИОМ о рейтинге Путина и попросило извинений.

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в «Блумберге» пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России», — отмечает дипмиссия.

Посольство назвало рейтинг президента Владимира Путина «объектом махинаций». Издание выстроило график со ссылкой на ВЦИОМ, согласно которому главе государства доверяют лишь 27 % опрошенных, и связало это с «усилением кризиса в связи с коронавирусом». Однако реальный уровень доверия, по данным ВЦИОМ, — 67,9 %.

«В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне 61–63 %. За этот же период уровень доверия Путину варьировался в диапазоне 67–68 %», — прокомментировал позже глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров РИА Новости.

«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — заявили в посольстве.

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Комментарии (15)

igorsaltikoff
После того как Путин решил переложить часть рейтинга на губернаторов, его рейтинг стал настолько низким, что даже Блумбергу пришлось его завысить, так как люди могли обвинить их в предвзятости, но рейтинг доверия от этого выше не стал.)))
Иван Иванов
Реальный рейтинг путина 5%
Петр Петров
146%
помним и скорбим
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