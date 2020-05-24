Посольство РФ в США потребовало извинений у Bloomberg за «махинации» с рейтингом Путина

МИД РФ обвинило американское информационное агентство Bloomberg в дезинформации. Посольство РФ в США 24 мая указало на неточность использованных для графика данных ВЦИОМ о рейтинге Путина и попросило извинений.

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в «Блумберге» пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России», — отмечает дипмиссия.