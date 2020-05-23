Грустный сюрприз к дню рождения. Из квартиры инженера в Приморском районе вор вынес 5 миллионов наличными

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 50-летняя инженер проектировочной компании. По словам дамы, в её квартире на 11-м этаже в доме в Лыжном переулке побывал незнакомец. Внутрь он попал, взломав замок входной двери, с собой унёс 5 миллионов рублей и 700 долларов США, а также ресивер видеонаблюдения. Через неделю горожанка должна отпраздновать день рождения.

Денежные запасы унёс вор из квартиры Приморского района Петербурга. Праздновать надвигающийся день рождения хозяйке придётся в атмосфере грусти.

Сейчас сотрудники полиции изучают кадры с камер видеонаблюдения, установленных на входе в парадную и у лифтов.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полицией приняты все необходимые меры, направленные на раскрытие данного преступления», — уточнили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.