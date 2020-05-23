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23.05.2020 11:08
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ТАСС: Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров и смертей в больницах не выявили сбоев

Испытания аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые загорелись в больницах Петербурга и Москвы, не выявили сбоев даже при максимальных нагрузках. Об этом 23 мая пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах. Собеседник добавил, что основной версией возгорания остаётся короткое замыкание.

«В рамках мероприятий по установлению причин возгорания аппаратов ИВЛ были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в апреле этого года и поступившего в больницу Святого Георгия в конце апреля. Они проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками, сбоев не выявлено… Пока основной остается версия короткого замыкания»,— заявил собеседник агентства.

Пожары из-за воспламенения аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые использовались в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге, произошли 9 и 12 мая. Если в первой скончалась одна пациентка, то во второй — шесть. Одну жертву комздрав признал не сразу. «Фонтанка» разбиралась в причинах трагедии.

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Комментарии (2)

Nationalverrater_2
Кароч, всё ясно. Фирмулька кореша Спасителя Отечества не может быть виновата в том, что скручивала самовозгорающие балалайки из китайского вторсырья за конский ценник. Ждём уголовки на электрика дядю Васю, на врачей и на самих больных - за то, что устроили пожар в палате, расшарили фейк и наклеветали на такого уважемого чувака с хаткой за 5 ярдов.
Михаил Лушин
ТАСС ответственности не несёт.
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