ТАСС: Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров и смертей в больницах не выявили сбоев
Испытания аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые загорелись в больницах Петербурга и Москвы, не выявили сбоев даже при максимальных нагрузках. Об этом 23 мая пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах. Собеседник добавил, что основной версией возгорания остаётся короткое замыкание.
«В рамках мероприятий по установлению причин возгорания аппаратов ИВЛ были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в апреле этого года и поступившего в больницу Святого Георгия в конце апреля. Они проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками, сбоев не выявлено… Пока основной остается версия короткого замыкания»,— заявил собеседник агентства.
Пожары из-за воспламенения аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые использовались в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге, произошли 9 и 12 мая. Если в первой скончалась одна пациентка, то во второй — шесть. Одну жертву комздрав признал не сразу. «Фонтанка» разбиралась в причинах трагедии.