ТАСС: Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров и смертей в больницах не выявили сбоев

Испытания аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые загорелись в больницах Петербурга и Москвы, не выявили сбоев даже при максимальных нагрузках. Об этом 23 мая пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах. Собеседник добавил, что основной версией возгорания остаётся короткое замыкание.



«В рамках мероприятий по установлению причин возгорания аппаратов ИВЛ были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в апреле этого года и поступившего в больницу Святого Георгия в конце апреля. Они проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками, сбоев не выявлено… Пока основной остается версия короткого замыкания»,— заявил собеседник агентства.

