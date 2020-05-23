Сожителя избитой до смерти многодетной петербурженки задерживали дважды из-за ошибки в заключении судмедэксперта. Не обошлось без пневмонии

Ошибка в заключении судмедэксперта о причинах смерти многодетной петербуженки на некоторое время даровала свободу ее предполагаемому обидчику. В этой истории не обошлось без пневмонии.



Как подтвердили 22 мая «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сожителя погибшей матери пятерых детей задерживали дважды. В первый раз — сразу же после того, как из больницы, куда была госпитализирована женщина, поступило сообщение о ее кончине, это было 16 мая. Однако мужчину отпустили, поскольку судмедэксперт заключил, что она умерла от пневмонии. Позже заключение о причинах смерти изменили и признали, что петербурженка скончалась именно от полученных травм. Тогда ее сожителя задержали повторно.

