Сожителя избитой до смерти многодетной петербурженки задерживали дважды из-за ошибки в заключении судмедэксперта. Не обошлось без пневмонии
Ошибка в заключении судмедэксперта о причинах смерти многодетной петербуженки на некоторое время даровала свободу ее предполагаемому обидчику. В этой истории не обошлось без пневмонии.
Как подтвердили 22 мая «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сожителя погибшей матери пятерых детей задерживали дважды. В первый раз — сразу же после того, как из больницы, куда была госпитализирована женщина, поступило сообщение о ее кончине, это было 16 мая. Однако мужчину отпустили, поскольку судмедэксперт заключил, что она умерла от пневмонии. Позже заключение о причинах смерти изменили и признали, что петербурженка скончалась именно от полученных травм. Тогда ее сожителя задержали повторно.
По данным «Фонтанки», погибшая с начала года проживала с детьми одна. В полицию несколько раз поступали на нее жалобы из-за громко играющей музыки.
Петербурженка скончалась 15 мая после конфликта с сожителем и отцом ее детей. По предварительной информации, он избил ее в квартире на Дальневосточном проспекте в Невском районе. По словам старшего сына погибшей, делал он это, в том числе, при помощи сковородки. Возбуждено уголовное дело по четвертой части 111 статьи УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина заявила, что в ближайшее время детей передадут родственникам. Она отметила, что семья находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки.