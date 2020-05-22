Митянина рассказала о судьбе детей, мать которых до смерти мог избить сожитель
О судьбе пятерых детей, мать которых, по предварительной информации, скончалась от рук сожителя, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Информация появилась на ее странице в Twitter 22 мая.
Как пишет Митянина, дети находятся в городской больнице №5 имени Филатова. Самому младшему из них два года, самому старшему — девять лет.
У них есть проживающие в городе бабушка и дедушка. В настоящий момент решается вопрос об их передаче последнему. Процедура будет организована сразу после получения заключения о причинах смерти матери детей.
У детей есть бабушка и дедушка, проживающие в Петербурге. На данный момент решается вопрос о передаче опеки над детьми дедушке.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) May 22, 2020
Процедура будет организована сразу после получения заключения о причинах смерти их матери.#чп #дети pic.twitter.com/NDG7D97cNw
Митянина также добавила, что многодетная семья жила в полученной от государства квартире, а также находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки Невского района.
Как ранее писала «Фонтанка», конфликт, который привел к смерти матери пятерых детей, произошел в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. По данным городского Следкома, предполагаемый агрессор уже задержан. Возбуждено уголовное дело по четвертой части 111 статьи УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Брат погибшей со ссылкой на старшего ребенка написал в соцсети, что тот видел, как сожитель якобы бил мать сковородкой.