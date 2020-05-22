О судьбе пятерых детей, мать которых, по предварительной информации, скончалась от рук сожителя, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Информация появилась на ее странице в Twitter 22 мая.



Как пишет Митянина, дети находятся в городской больнице №5 имени Филатова. Самому младшему из них два года, самому старшему — девять лет.



У них есть проживающие в городе бабушка и дедушка. В настоящий момент решается вопрос об их передаче последнему. Процедура будет организована сразу после получения заключения о причинах смерти матери детей.

