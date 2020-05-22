«Папа маму бил сковородкой». В Петербурге после ссоры с сожителем умерла мать пятерых детей

Мать пятерых детей до смерти избил сожитель в Петербурге. Об этом сообщает городской следственный комитет 22 мая.



По версии следствия, конфликт произошёл в квартире на Дальневосточном проспекте 15 мая. Мужчина жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых детей. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась.



Брат погибшей в социальной сети рассказал, что пара жила совместно около 12 лет. Ссору слышала соседка, по словам которой, женщина «кричала истошным ором с двух до шести утра». Так как подобное происходило не впервые, полицию соседка вызывать не стала. На следующий день она поднялась в квартиру выше и застала разгром, с пола был сорван ламинат, а шкафы сломаны. Сама многодетная мама лежала на полу, ей вызвали скорую.

