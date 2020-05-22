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22.05.2020 18:39
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«Папа маму бил сковородкой». В Петербурге после ссоры с сожителем умерла мать пятерых детей

Мать пятерых детей до смерти избил сожитель в Петербурге. Об этом сообщает городской следственный комитет 22 мая.

По версии следствия, конфликт произошёл в квартире на Дальневосточном проспекте 15 мая. Мужчина жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых детей. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась.

Брат погибшей в социальной сети рассказал, что пара жила совместно около 12 лет. Ссору слышала соседка, по словам которой, женщина «кричала истошным ором с двух до шести утра». Так как подобное происходило не впервые, полицию соседка вызывать не стала. На следующий день она поднялась в квартиру выше и застала разгром, с пола был сорван ламинат, а шкафы сломаны. Сама многодетная мама лежала на полу, ей вызвали скорую.

«Старший ребенок сказал, что папа маму бил сковородкой. То же самое нам позже озвучил участковый», — написал брат погибшей.

В Следственном комитете 22 мая уточнили, что 34-летний агрессор задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). «Несвоевременность возбуждения уголовного дела вызвана поступлением из органов полиции материалов проверки о совершении данного преступления лишь 22 мая 2020 года», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (4)

Чёрт Опасный
Весёлая семейка.
Nafanka
При СССР уже бы 500 раз милицию вызвали, а СЕЙЧАС, понимашь, "охрана ЧАСТНОЙ жизни", и ШОБ никто не лез в "ячейку общества" со своими уставами и замечаниями... "вот, и не кусают!", тьфу, вот и НЕ лезут, чтобы потом самим не оказаться виноватыми... А в жизни ЗА ВСЁ ПРИХОДИТСЯ платить САМОМУ...
OLiK
А что же соседка не вызвала ночью полицию, когда убивали человека, Но пошла на следующий день .Что спрашивается хотела узнать соседка:подробности,чтобы сплетни собирать с другими ??!!Вот какие «хорошие» соседи.
Так если «часто такое было», то тем более нужно было вызывать полицию ..Могли бы и спасти женщину.
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