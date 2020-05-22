Пожарные штата Висконсин в США обратились к владельцам автомобилей с просьбой в жаркие дни не оставлять в салонах антисептики, так как это может привести к пожарам, говорится в опубликованном ими сообщении в социальной сети Facebook.



По словам пожарных, легковоспламеняющимися дезинфицирующие средства делает спирт, который содержится в их основе.

«Его (антисептика. — Прим. ред.) хранение в машине в жаркую погоду, и в особенности рядом с открытым огнем во время курения в автомобилях или гриля, может привести к катастрофе», — говорится в их сообщении.