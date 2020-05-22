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22.05.2020 20:00
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«Может привести к катастрофе». Американские пожарные показали, почему нельзя оставлять антисептики в машинах в жаркие дни

Пожарные штата Висконсин в США обратились к владельцам автомобилей с просьбой в жаркие дни не оставлять в салонах антисептики, так как это может привести к пожарам, говорится в опубликованном ими сообщении в социальной сети Facebook.

По словам пожарных, легковоспламеняющимися дезинфицирующие средства делает спирт, который содержится в их основе.

«Его (антисептика. — Прим. ред.) хранение в машине в жаркую погоду, и в особенности рядом с открытым огнем во время курения в автомобилях или гриля, может привести к катастрофе», — говорится в их сообщении.

Для наглядности пожарные публикуют фотографию выгоревшей автомобильной двери, уточняя, что причиной тому стал именно антисептик, а снимком поделился столкнувшийся с проблемой местный житель, так как хотел предупредить об этом население.

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