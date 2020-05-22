«Дальше нужно пройти между Сциллой и Харибдой». Подмосковье отменяет цифровые пропуска с 23 мая

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — заявил Воробьёв в соцсети Instagram.

Он отметил, что введение цифровых пропусков месяц назад, а также других ограничительных мер позволило избежать негативного сценария распространения коронавируса сегодня.

Воробьёв также обозначил дальнейшие шаги властей по снятию введенных ранее запретов.

«Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны, жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки», — сказал губернатор Московской области.

Глава Подмосковья напомнил, что работу уже возобновили промышленные предприятия и стройки, но ограничения до сих пор распространяются на компании, работающие в сфере услуг. Он подчеркнул, что маски в общественных местах и транспорте на неопределенный срок становятся «обязательным стандартом». При этом ношение перчаток носит рекомендательный характер.