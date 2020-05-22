Автомобильный пожар собрал пробку в Приморском районе Петербурга днем 22 мая. Своими силами потушить загоревшийся на дороге автомобиль не вышло, с огнем справились только пожарные. Но от машины уже мало что осталось.



Как сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе за Лисьим Носом в сторону Петербурга загорелся легковой автомобиль. Судя по кадрам с места ЧП, находившиеся в машине люди успели даже вытащить вещи — они лежат в нескольких метрах от машины. С людьми все в порядке, пишут очевидцы.