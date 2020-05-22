«Водители пытались потушить своими огнетушителями, не помогло». На Приморском шоссе полыхал «Пежо»
Автомобильный пожар собрал пробку в Приморском районе Петербурга днем 22 мая. Своими силами потушить загоревшийся на дороге автомобиль не вышло, с огнем справились только пожарные. Но от машины уже мало что осталось.
Как сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе за Лисьим Носом в сторону Петербурга загорелся легковой автомобиль. Судя по кадрам с места ЧП, находившиеся в машине люди успели даже вытащить вещи — они лежат в нескольких метрах от машины. С людьми все в порядке, пишут очевидцы.
По их словам, еще когда автомобиль задымился, проезжавшие мимо водители останавливались и пытались потушить его своими огнетушителями, но не помогло. Когда прибыли пожарные, огонь уже охватил весь автомобиль.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 15:58. На Приморском шоссе, в 2 километрах от Лисьего Носа в сторону Петербурга, горел автомобиль Peugeot. Пожар ликвидировали в 16:32. Машина выгорела по всей площади.
Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.