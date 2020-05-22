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22.05.2020 18:55
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«Водители пытались потушить своими огнетушителями, не помогло». На Приморском шоссе полыхал «Пежо»

Автомобильный пожар собрал пробку в Приморском районе Петербурга днем 22 мая. Своими силами потушить загоревшийся на дороге автомобиль не вышло, с огнем справились только пожарные. Но от машины уже мало что осталось.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе за Лисьим Носом в сторону Петербурга загорелся легковой автомобиль. Судя по кадрам с места ЧП, находившиеся в машине люди успели даже вытащить вещи — они лежат в нескольких метрах от машины. С людьми все в порядке, пишут очевидцы.

По их словам, еще когда автомобиль задымился, проезжавшие мимо водители останавливались и пытались потушить его своими огнетушителями, но не помогло. Когда прибыли пожарные, огонь уже охватил весь автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 15:58. На Приморском шоссе, в 2 километрах от Лисьего Носа в сторону Петербурга, горел автомобиль Peugeot. Пожар ликвидировали в 16:32. Машина выгорела по всей площади.

Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13216969" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13216969" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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