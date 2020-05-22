«Принц Карнавал», «Диор» и пионовидная «Миранда». Ко Дню города в Петербурге расцветут 300 тысяч тюльпанов

Временем тюльпанов навали в администрации Петербурга последние недели мая. Несмотря на то, что прохладная погода продлила цветение многих сортов, но к 27 мая чиновники обещают, что одновременно распустятся почти 300 тысяч цветов.



Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству 22 мая, именно столько луковиц высадили садовники прошлой осенью на территориях зеленых насаждений, подведомственных комитету.



В Александровском саду в ближайшие дни должны расцвести почти 25 тысяч тюльпанов 9 сортов. Специалисты особо выделяют ранние желто-красные цветы сорта «Принц Карнавал» — их здесь более 11 тысяч.

