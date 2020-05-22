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22.05.2020 17:16
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«Принц Карнавал», «Диор» и пионовидная «Миранда». Ко Дню города в Петербурге расцветут 300 тысяч тюльпанов

Временем тюльпанов навали в администрации Петербурга последние недели мая. Несмотря на то, что прохладная погода продлила цветение многих сортов, но к 27 мая чиновники обещают, что одновременно распустятся почти 300 тысяч цветов.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству 22 мая, именно столько луковиц высадили садовники прошлой осенью на территориях зеленых насаждений, подведомственных комитету.

В Александровском саду в ближайшие дни должны расцвести почти 25 тысяч тюльпанов 9 сортов. Специалисты особо выделяют ранние желто-красные цветы сорта «Принц Карнавал» — их здесь более 11 тысяч.

В Обуховском сквере можно будет любоваться белыми цветами сорта «Диана». Их высажено 3200 штук.

Из 65 тысяч тюльпанов, которые должны расцвести в Центральном районе, 5,5 тысяч украсят Марсово поле, 4,5 — площадь Искусств.

В городском саду Колпино высадили 22 тысячи ярко-цикламеновых тюльпанов «Диор» и махровых бордового цвета сорта «Антрацит».

На Большом проспекте Васильевского острова, на Наличной улице и на ул. Нахимова, высажены тюльпаны сорта «Миранда» — более 17 тысяч. Эти пионовидные ярко-красные тюльпаны устойчивы к дождям и долго не увядают. Интересно, что лепестки «Миранды» располагаются в пять слоев, а их общее количество достигает нескольких десятков.

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