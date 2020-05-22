На М-11 сгорела фура с продуктами и товарами первой необходимости. Водитель врезался в стоящий грузовик
Стали известны подробности «огненного» ДТП с двумя большегрузами на скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург», произошедшего утром 22 мая в Новгородской области. Пострадавшего водителя увезли с ожогами.
Как сообщили в отделе ГИБДД МО МВД «Новгородский» УМВД России по Новгородской области, в 11:18 на 557-м километре платной трассы М-11 «Нева» фура MAN врезалась в стоящий грузовик Mercedes с полуприцепом, а затем в барьерное ограждение. После этого МАН загорелся.
В результате произошедшего водитель МАНа получил ожоги. Его доставили в Новгородскую областную клиническую больницу в Великий Новгород.
На время тушения движение по трассе в сторону Москвы перекрывали. Открытый огонь ликвидировали в начале первого. Фура выгорела полностью. Сгоревший груз был сборным: продукты, товары первой необходимости, в том числе средства гигиены, уточняют в ГИБДД.
ОГИБДД МО МВД «Новгородский» УМВД России по Новгородской области