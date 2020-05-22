Две фуры столкнулись и перекрыли М-11. Одна сгорела полностью
Авария с большегрузами на скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» переросла в пожар. ДТП произошло в Новгородской области, но водителей разворачивали уже в Ленинградской, рассказали «Фонтанке» читатели.
Как сообщает МЧС Новгородской области в своей группе «Вконтакте», в 11:18 22 мая на 557-м километре трассы М-11 «Нева» в направлении Москвы столкнулись два грузовых автомобиля. После этого одна из фур, перевозившая пищевую продукцию, загорелась.
На место ДТП вызвали пожарных. Движение по трассе пришлось перекрыть. В 12:05 открытое горение ликвидировали.
В результате ДТП, по данным МЧС, пострадал один человек. На месте продолжают работать оперативные службы.
Из-за аварии и пожара на трассе собралась большая пробка в сторону Москвы, пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По информации читателя «Фонтанки», на въездах на М-11 в Ленобласти водителей разворачивали на бесплатную трассу, поясняя, что на платной впереди горит фура.
В настоящее время, судя по фотографиям очевидицы Кристины, сгоревшую фуру убрали к краю дороги, и движение частично восстановлено.