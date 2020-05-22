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22.05.2020 14:32
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Две фуры столкнулись и перекрыли М-11. Одна сгорела полностью

Авария с большегрузами на скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» переросла в пожар. ДТП произошло в Новгородской области, но водителей разворачивали уже в Ленинградской, рассказали «Фонтанке» читатели.

Как сообщает МЧС Новгородской области в своей группе «Вконтакте», в 11:18 22 мая на 557-м километре трассы М-11 «Нева» в направлении Москвы столкнулись два грузовых автомобиля. После этого одна из фур, перевозившая пищевую продукцию, загорелась.

На место ДТП вызвали пожарных. Движение по трассе пришлось перекрыть. В 12:05 открытое горение ликвидировали.

В результате ДТП, по данным МЧС, пострадал один человек. На месте продолжают работать оперативные службы.

Из-за аварии и пожара на трассе собралась большая пробка в сторону Москвы, пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По информации читателя «Фонтанки», на въездах на М-11 в Ленобласти водителей разворачивали на бесплатную трассу, поясняя, что на платной впереди горит фура.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В настоящее время, судя по фотографиям очевидицы Кристины, сгоревшую фуру убрали к краю дороги, и движение частично восстановлено.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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