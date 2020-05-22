Авария с большегрузами на скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» переросла в пожар. ДТП произошло в Новгородской области, но водителей разворачивали уже в Ленинградской, рассказали «Фонтанке» читатели.



Как сообщает МЧС Новгородской области в своей группе «Вконтакте», в 11:18 22 мая на 557-м километре трассы М-11 «Нева» в направлении Москвы столкнулись два грузовых автомобиля. После этого одна из фур, перевозившая пищевую продукцию, загорелась.

На место ДТП вызвали пожарных. Движение по трассе пришлось перекрыть. В 12:05 открытое горение ликвидировали.