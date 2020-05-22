Смольный договорился с Роспотребнадзором о возможности прощания с умершими родственниками
У руководства Петербурга достигнута договоренность с Роспотребнадзором о возможности проведения церемоний прощания с родственниками. Обязательно соблюдение основных санитарно-эпидемических требований.
О договоренности накануне рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что главный санитарный врач Петербурга ужесточила похоронные правила для горожан. В предписании на имя вице-губернатора Евгения Елина она исключила осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими вне зависимости от диагноза.
Позже Смольный сообщил, что ищет условия при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно.