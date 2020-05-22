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22.05.2020 15:45
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Смольный договорился с Роспотребнадзором о возможности прощания с умершими родственниками

У руководства Петербурга достигнута договоренность с Роспотребнадзором о возможности проведения церемоний прощания с родственниками. Обязательно соблюдение основных санитарно-эпидемических требований.

О договоренности накануне рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что главный санитарный врач Петербурга ужесточила похоронные правила для горожан. В предписании на имя вице-губернатора Евгения Елина она исключила осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими вне зависимости от диагноза.

Позже Смольный сообщил, что ищет условия при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно.

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Комментарии (10)

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Vdemenkov1965
Сей город проклят волхвами.
И будет утоплен после похорон в нем третьего Царя.
Вот о чем писать и думать надо.
zlopopik
глав сан врач СПб Башкетова натянула на себя не по рангу полномочия религиозного уровня. Почему она зря это сделала, ей скоро объяснят.
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