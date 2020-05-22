Великобритания подготовила правила для туристов во время коронавируса. Авиаперевозчики назвали требования «идиотскими»
Власти королевства намерены ввести 2-недельный карантин или крупный штраф для приезжающих в страну. Туристам также придется быть готовыми к проверкам.
«Туристы из других стран могут быть оштрафованы на 1000 фунтов стерлингов (87,5 тысячи рублей. — Прим. ред.), если они не смогут самоизолироваться на 14 дней после прибытия в Великобританию», — сообщает 22 мая Sky News.
Приезжающие в королевство также должны будут поделиться своей личной информацией, чтобы чиновники от здравоохранения могли устраивать «выборочные проверки». Во время их проведения они будут проверять, как приезжие соблюдают правила. Министр внутренних дел Прити Пател объявит о нововведениях 22 мая.
Компания Ryanair, которая с 1 июня планирует восстановить до 40% своих рейсов, назвала план властей «идиотским» и «невыполнимым». Организация британских авиаперевозчиков Airlines UK считает, что обязательные карантинные меры «эффективно убьют» международные полеты в Великобританию.
В Соединенном Королевстве с начала пандемии зафиксирована 251 тысяча случаев коронавирусной инфекции.