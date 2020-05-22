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22.05.2020 12:33
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Госдума разрешила не проводить перепись в 2020 году

Депутаты Госдумы 22 мая приняли в третьем чтении законопроект, который замораживает требование о периодичности переписи населения.

Речь идет о законопроекте, который вносит изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он приостанавливает до 1 января 2022 года требование проводить Всероссийскую перепись населения не реже чем раз в 10 лет.

Последняя Всероссийская перепись проводилась в России в 2010 году; соответственно, ранее было решено, что новая состоится в октябре 2020 года. На отдалённых и труднодоступных территориях она должна была растянуться на период с 1 апреля по 20 декабря. Предполагаемые расходы назывались на уровне 33 млрд рублей.

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