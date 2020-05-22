Губернатор Александр Беглов заявил на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, что на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.

До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%.