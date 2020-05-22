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22.05.2020 11:00
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 22 мая

Впервые за неделю количество новых заразившихся коронавирусом в Петербурге меньше 400 человек, но город пока остается в тройке лидеров по приросту больных. «Фонтанка» продолжает следить за событиями вокруг эпидемии.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Губернатор Александр Беглов заявил на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, что на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет. 

До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%. 

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Собираемость по розовым квитанциям за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге, по данным ВЦКП, в мае составила 84,11%. (На этот вычислительный центр приходится порядка полутора миллионов лицевых счетов, 70% горожан.) На самом деле это еще неплохой вариант: на 8 мая, т. е. за 2 дня до того, как оплата должна быть закончена, удалось собрать только 77,2% от положенного. Для сравнения — за март, когда Петербург уже закрывался от пандемии, но еще не ушел в нерабочий режим, оплачено было 93,99% счетов. Если отталкиваться примерно от 6 млрд рублей, которые в сумме выставляет ВЦКП за месяц, потери составляют несколько сотен миллионов.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

На 11:30 пятницы, 22 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,8 балла. После небольшого замедления утреннего падения, которое наблюдалось накануне, показатель вернулся к динамике предыдущих дней.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Комитет по контролю за имуществом Петербурга за неделю нашел нарушения режима повышенной готовности в 47 торговых центрах, универмагах, гипермаркетах. Как рассказали в ведомстве 22 мая, всего за эту неделю чиновники проверили 118 торговых объектов.

По данным ведомства, большинство нарушений связаны с продажей продукции, которая не входит в список товаров первой необходимости. Они были зафиксированы в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской площади, строительном доме «Петрович» на Московском шоссе, ТЦ «О'кей» на Пушкинском шоссе и на улице Маршала Жукова, магазинах сетей «Домовой», «Строитель» и «Афоня». Требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты было проигнорировано персоналом магазина электроники «Эльдорадо» в ТК «Норд».

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Лидер российской рок-группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко сообщил, что из-за пандемии коронавируса в Москве закрывается бар «Мумий Тролль Music Bar», который работал с 2015 года.

«К сожалению, наши худшие опасения подтвердились... Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, «Мумий Тролль Music Bar» в Москве уже никогда не сможет снова открыть свои двери по адресу: Тверская, 7. Бар был вынужден закрыться в связи с пандемией коронавируса. За это время всем арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа. Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что... карнавала не будет», — написал он в Instagram.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Готовность инфраструктуры и психологическая готовность россиян к сложностям, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, стали главным удивлением, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе выступления на форуме Startup Village.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

ФК «Урал» сообщил, что у нападающего Павла Погребняка выявлен COVID-2019.

«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего «Урала» Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат», — сообщается 22 мая на сайте уральского клуба.

Заболевание у форварда протекает в легкой форме. При этом тесты у других игроков не показали наличие COVID-2019.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В Петербурге подтвердили смерть ещё трёх человек с COVID-19, всего в городе на 22 мая официально известно о 107 летальных исходах. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф».

Всего по стране за прошедший день зафиксировали 150 смертей в 24 регионах. Петербург, который обычно занимает третье место по суточной смертности, выпал из тройки лидеров.

Северная столица на седьмом месте. Также по три умерших выявили в Красноярском и Забайкальском краях. Возглавляет список Москва, где подтвердили 73 смерти. На второе место вырвался Дагестан (+24 умерших), на третьем — Московская область (+14 умерших).

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Впервые за неделю количество выявленных случаев заболевания коронавирусом меньше 400 и составило 389.

За прошедшие сутки коронавирус нашли в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-2019 зафиксировали в столице — 2988. На второй строчке остается Московская область с 824. Санкт-Петербург замыкает тройку. Всего в городе 12 592 коронавирусных больных.

С начала пандемии в России было зафиксировано 3249 летальных исходов у заболевших COVID-2019. Вылечиться удалось 99 825 заразившимся.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 407 человек. На карантине, как сообщает пресс-служба администрации города 22 мая, находится 2926 человек. Из них 161 — в обсерваторе, 647 — на самоизоляции, 2118 — контактные.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

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