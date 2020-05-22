Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 22 мая
Впервые за неделю количество новых заразившихся коронавирусом в Петербурге меньше 400 человек, но город пока остается в тройке лидеров по приросту больных. «Фонтанка» продолжает следить за событиями вокруг эпидемии.
Губернатор Александр Беглов заявил на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, что на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%.
Собираемость по розовым квитанциям за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге, по данным ВЦКП, в мае составила 84,11%. (На этот вычислительный центр приходится порядка полутора миллионов лицевых счетов, 70% горожан.) На самом деле это еще неплохой вариант: на 8 мая, т. е. за 2 дня до того, как оплата должна быть закончена, удалось собрать только 77,2% от положенного. Для сравнения — за март, когда Петербург уже закрывался от пандемии, но еще не ушел в нерабочий режим, оплачено было 93,99% счетов. Если отталкиваться примерно от 6 млрд рублей, которые в сумме выставляет ВЦКП за месяц, потери составляют несколько сотен миллионов.
На 11:30 пятницы, 22 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,8 балла. После небольшого замедления утреннего падения, которое наблюдалось накануне, показатель вернулся к динамике предыдущих дней.
Комитет по контролю за имуществом Петербурга за неделю нашел нарушения режима повышенной готовности в 47 торговых центрах, универмагах, гипермаркетах. Как рассказали в ведомстве 22 мая, всего за эту неделю чиновники проверили 118 торговых объектов.
По данным ведомства, большинство нарушений связаны с продажей продукции, которая не входит в список товаров первой необходимости. Они были зафиксированы в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской площади, строительном доме «Петрович» на Московском шоссе, ТЦ «О'кей» на Пушкинском шоссе и на улице Маршала Жукова, магазинах сетей «Домовой», «Строитель» и «Афоня». Требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты было проигнорировано персоналом магазина электроники «Эльдорадо» в ТК «Норд».
Лидер российской рок-группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко сообщил, что из-за пандемии коронавируса в Москве закрывается бар «Мумий Тролль Music Bar», который работал с 2015 года.
«К сожалению, наши худшие опасения подтвердились... Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, «Мумий Тролль Music Bar» в Москве уже никогда не сможет снова открыть свои двери по адресу: Тверская, 7. Бар был вынужден закрыться в связи с пандемией коронавируса. За это время всем арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа. Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что... карнавала не будет», — написал он в Instagram.
Готовность инфраструктуры и психологическая готовность россиян к сложностям, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, стали главным удивлением, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе выступления на форуме Startup Village.
ФК «Урал» сообщил, что у нападающего Павла Погребняка выявлен COVID-2019.
«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего «Урала» Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат», — сообщается 22 мая на сайте уральского клуба.
Заболевание у форварда протекает в легкой форме. При этом тесты у других игроков не показали наличие COVID-2019.
В Петербурге подтвердили смерть ещё трёх человек с COVID-19, всего в городе на 22 мая официально известно о 107 летальных исходах. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф».
Всего по стране за прошедший день зафиксировали 150 смертей в 24 регионах. Петербург, который обычно занимает третье место по суточной смертности, выпал из тройки лидеров.
Северная столица на седьмом месте. Также по три умерших выявили в Красноярском и Забайкальском краях. Возглавляет список Москва, где подтвердили 73 смерти. На второе место вырвался Дагестан (+24 умерших), на третьем — Московская область (+14 умерших).
Впервые за неделю количество выявленных случаев заболевания коронавирусом меньше 400 и составило 389.
За прошедшие сутки коронавирус нашли в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-2019 зафиксировали в столице — 2988. На второй строчке остается Московская область с 824. Санкт-Петербург замыкает тройку. Всего в городе 12 592 коронавирусных больных.
С начала пандемии в России было зафиксировано 3249 летальных исходов у заболевших COVID-2019. Вылечиться удалось 99 825 заразившимся.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 407 человек. На карантине, как сообщает пресс-служба администрации города 22 мая, находится 2926 человек. Из них 161 — в обсерваторе, 647 — на самоизоляции, 2118 — контактные.