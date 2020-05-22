Новому госпиталю в Петербурге выделили денег на двадцать дней работы при полной загрузке. На лечение тяжелых случаев COVID-19 их не хватит

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, решением городских властей и терфонда обязательного медстрахования 442-му военному клиническому госпиталю Минобороны выделили деньги на лечение больных в круглосуточном стационере, торжественно открытом неделю назад. Финансирование в размере 11,4 миллиона рублей выделили из расчета на госпитализацию 80 человек с длительностью пребывания 20 дней каждый.

Открытый в Пушкине стационар Минобороны для лечения коронавируса профинансирован на 11 миллионов рублей. Этих средств достаточно для работы в течение трех недель при полной загрузке.

Восемьдесят коек — это максимальная загрузка госпиталя. В первую очередь лечить будут военных и членов их семей, но возможен прием и гражданских. Средняя стоимость медпомощи, на которую можно рассчитывать в стационаре Минобороны, составляет 143 тысячи рублей. Это меньше, чем обходится лечение случая COVID-19 средней тяжести. При этом официально заявлялось, что госпиталь сможет при необходимости принимать больных с тяжелыми формами коронавируса.

Развернутый по поручению Владимира Путина временный стационар в Пушкине возглавляет выходец из семьи военврачей Аким Мурсалов. Его старший брат Самир Мурсалов до задержания по делу о взятках руководил военно-врачебной комиссией горвоенкомата Петербурга. Судебный процесс слушается Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом, в настоящее время он приостановлен из-за бегства одного из подсудимых.

В Петербурге инфекционный фонд более чем из девяти тысяч коек заполнен на 89%, заявил 22 мая губернатор, и показаний к снятию ограничений нет.

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