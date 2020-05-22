Минюст России поручил проверить региональные акты о выплатах медикам

Министерство юстиции поручило всем территориальным органам проверить нормативные акты о стимулирующих выплатах медработникам за лечение коронавируса на соответствие федеральному законодательству, сообщила пресс-служба ведомства.
«Министерством юстиции Российской Федерации в рамках обеспечения единства правового пространства дано поручение всем территориальным органам о проведении правовой экспертизы принятых субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов в сфере финансирования здравоохранения. Региональные акты будут проанализированы на предмет соответствия федеральному законодательству о выплатах стимулирующего характера лицам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что выплаты должны назначаться всем медикам, фактически работающим с пациентами с коронавирусом, без учета отработанного времени. Затем правительство внесло соответствующие поправки в постановление о выплатах.
По поручению президента России Владимира Путина были введены стимулирующие выплаты для медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Выплаты начисляются за 3 месяца, с апреля по июнь. Врачи стационаров получат по 80 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей. Врачи скорой помощи получат по 50 тыс. рублей, средний, младший медперсонал и водители скорой — по 25 тыс. рублей.